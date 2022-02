Construção irregular é paralisada pela polícia ambiental na Ilha Grande

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 17:16 horas

Informações encaminhadas ao Linha Verde do Disque Denúncia levaram a polícia ao local indicado, na praia da Cachoeira

Angra dos Reis- Com informações repassadas pelo Linha Verde do Disque Denúncia, policiais militares da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM) paralisaram, nessa quinta-feira (10), uma construção irregular na praia da Cachoeira, na Ilha Grande. A obra estava no início, com a fundação já concluída e um muro em construção.

Na ação, os agentes só encontraram funcionários no local que informaram que o dono da obra já havia solicitado a licença. O mesmo foi encontrado pelo telefone e, em contato com os policiais, alegou que o muro não precisaria de licenciamento ambiental, já que a lei municipal o libera de tal obrigação.

Ao checar a informação, os policiais constataram que a lei citada se tratava da legislação que rege o plano diretor, uma questão de ordenamento público que não interfere na legislação ambiental. Um detalhe não passou despercebido pelas autoridades policiais: o local se trata de Área de Proteção Permanente e por isso necessita de licenciamento ambiental. A obra foi interditada e um boletim de ocorrência foi registrado na 166ª DP.

Vale reforçar que a população pode contribuir com o trabalho da polícia denunciando, através do Disque Denúncia, serviço conveniado à Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura de Angra. Para isto basta ligar para o 0300 253 1177 (custo da ligação local) ou informar qualquer suspeita de irregularidade ao aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.