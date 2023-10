Coronel Martins comanda Operação Asfixia em Volta Redonda

Volta Redonda – O comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda, coronel Ronaldo Martins, está na ruas de Volta Redonda neste sábado (30), coordenando pessoalmente uma operação para conter o avanço da violência. Martins e o major Cardoso, subcomandante do 28º BPM, estão ao lado da tropa na Operação Asfixia, que será avaliada de 12 em 12 horas.

Na noite desta sexta-feira (29), três pessoas foram assinadas no Vale Verde. A operação, que está acontecendo no Morro da Conquista, Santo Agostinho e Santa Cruz, tem o objetivo de combater ações criminosas na cidade assim como o combate sem tréguas ao tráfico de drogas.

A ação, que conta com 30 policiais, acontece em conjunto com o 10° e 37º BPM, com apoio da 90° e 93º Delegacia de Polícia.