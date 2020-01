Corpo de cabo da PM morto em Volta Redonda será sepultado nesta quarta-feira

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2020, 09:43 horas

Valença – O corpo do cabo Leonardo Pinho, da Polícia Militar, que morreu durante um confronto ocorrido na madrugada desta quarta-feira, dia 22, em Volta Redonda, será sepultado ainda hoje, às 17 horas, em Valença. O sepultamento será no Cemitério Riachuelo, na Rua Cel Cardoso, 300, no bairro Esplanada do Cruzeiro.

Pinho, que tinha 29 anos, e mais um policial foram abordar dois homens que estavam em uma moto, em atitude suspeita no bairro Padre Josimo. No momento da abordagem, um dos homens que estava na moto atirou contra Pinho, que morreu ainda dentro da viatura. O tiro teria atingido Pinho na cabeça. Houve revide e Marcos Camilo também foi atingido, morrendo também local. Marcos Camilo era irmão de Marcelo Camilo, o “Marcelo Paraíba”, que dominou o tráfico de drogas no Padre Josimo na década de 90. Atualmente, segundo a polícia, Marcos havia assumido o posto de líder da venda de drogas e contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do cabo Leonardo Pinho da Silva:

Confira a nota:

A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta a morte do Cabo Leonardo Pinho da Silva, ocorrida na madrugada desta quarta-feira (22/01), em Volta Redonda.

Policiais do 28ºBPM (Volta Redonda) realizavam patrulhamento na Rua 15, no bairro Padre Josimo, quando avistaram dois indivíduos suspeitos em uma motocicleta. Os policiais tentaram realizar abordagem e neste momento os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe, que revidou. O cabo Pinho foi atingido e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Além do agente, um suspeito foi ferido e também foi a óbito no local.

O cabo Pinho tinha 29 anos, estava na Corporação desde 2011, era lotado no 28ºBPM (Volta Redonda) e deixa noiva. O velório acontecerá hoje, às 17h, no Cemitério Riachuelo, no bairro Esplanada do Cruzeiro, em Valença.