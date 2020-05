Corpo de homem é encontrado às margens do Rio Paraíba, em Porto Real

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 15:08 horas

Porto Real – O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado na tarde de domingo (17), em Porto Real. Policiais do 37º Batalhão da PM disseram que o cadáver foi retirado por Bombeiros, das margens do Rio Paraíba do Sul, perto da Avenida Dom Pedro II, no bairro Vila Real.

Segundo os PMs, a vítima, aparentando 40 anos, era branca, usava calça jeans e camisa vermelha, e foi morta com requintes de crueldade. Os agentes encontraram um machado perto do corpo.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Resende e o fato foi registrado na 100ª DP (Porto Real).