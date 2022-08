Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de agosto de 2022, 11:06 horas

Barra Mansa – O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (16) com marcas de tiros, no bairro Vale do Paraíba. Policiais militares, que estiveram no local do crime, tiveram dificuldades em conseguir registrar depoimentos de testemunhas.

Na 90ª DP, a ocorrência da PM foi registrada como encontro de cadáver. A polícia Civil instaurou procedimento para apurar o crime e vai aguardar os resultados dos laudos da polícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Os documentos serão anexados ao procedimento que foi aberto na 90ª DP.