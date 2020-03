Corpo de homem é encontrado em área de mata em Angra dos Reis

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 12:03 horas

Angra dos Reis – Policiais do 33º Batalhão da PM estão neste momento, em uma área de mata, onde o corpo de um homem foi encontrado por populares, na manhã desta sexta-feira (6), em Angra dos Reis. O cadáver está próximo à localidade conhecida como Casinhas do Bracuí, em Angra dos Reis.

Além dos PMs, várias pessoas estão no local, que foi isolado pela polícia. Está sendo aguardada a chegada do rabecão do Corpo de Bombeiros, para remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal (IML), de Angra dos Reis, onde será descoberta a causa da morte da vítima.