Corpo de homem é encontrado no Rio Paraíba do Sul, no bairro Vila Americana

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 21:26 horas

Volta Redonda – O corpo de um homem, de 37 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira, dia 10, no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. De acordo com a Polícia Militar, o cadáver foi achado boiando na altura da Avenida Beira Rio, no bairro Vila Americana.

Não há detalhes sobre a causa da morte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o corpo da água, que foi levado para o Instituto Médico Legal, após a perícia ter sido feita no local.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 93 DP (Volta Redonda).