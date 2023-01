Corpo de homem é encontrado no Rio Paraíba do Sul - Diário do Vale

Corpo de homem é encontrado no Rio Paraíba do Sul

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2023, 18:59 horas

Pinheiral – O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (30), no Rio Paraíba do Sul, em Pinheiral. O cadáver apareceu boiando na altura do bairro Parque Maíra.

As primeiras informações da polícia é de que o corpo tem uma tatuagem de gueixa no braço esquerdo e nomes de pessoas no direito. Ele estava sem camisa e de bermuda vermelha.

O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde aguardava para ser identificado.