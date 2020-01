Corpo de lanterneiro vítima de atropelamento será sepultado em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 19:26 horas

Volta Redonda- O corpo de Hamilton Freire dos Santos, de 56 anos, será sepultado às 11h desta sexta-feira (17), no Cemitério Portal da Saudade. Hamilton que era lanterneiro foi vítima de atropelamento na tarde desta quinta-feira (16), na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, esquina com a Rua Geraldo Di Biase, no bairro Aterrado.

O corpo da vítima, que seguiu primeiro para o Instituto Médico Legal (IML), foi liberado no fim desta tarde para o velório que acontece na Capela Mortuária Municipal também no Aterrado.

A vítima morava no bairro Vila Americana.