Corpo de um homem é encontrado às margens do Rio Paraíba, em Porto Real

Matéria publicada em 17 de junho de 2022, 09:39 horas

Porto Real- Agentes do 37º Batalhão da PM informaram que na quinta-feira, 16, foi encontrado o corpo de um homem em um terreno da Avenida Renato Monteiro, às margens do Rio Paraíba do sul, no bairro Polo Industrial, em Porto Real.

Segundo a PM, a perícia compareceu ao local e informou que não havia marcas de violência no cadáver e a causa da morte só seria possível confirmar após a necropsia.

Após o corpo da vítima ser removida pelos bombeiros para o IML de Três Poços, em Volta Redonda, a equipe se deslocou à 100ª Delegacia de Polícia de Porto Real para o registro. Ressaltando que na delegacia foi feito um registro de remoção para verificação de óbito.