Corpo de um homem é encontrado coberto por lençol na BR-101, em Angra dos Reis

Angra dos Reis – O corpo de um homem, sem identificação, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (8), coberto por um lençol e em cima de uma faixa de pedestres, no bairro Água Santa, na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis.

Segundo agentes da 166ª DP (Angra dos Reis), uma operação da Polícia Militar foi registrada no mesmo local, durante o período da manhã, com forte tiroteio. A ação resultou na morte de um suspeito e na apreensão de farto material do tráfico de drogas, além de uma pistola.

Na ocasião, a polícia afirmou que outros suspeitos teriam sido feridos no confronto e correram para uma área de mata.

Após perícia, o corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis.