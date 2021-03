Corpo de vítima de homicídio é encontrado em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de março de 2021, 15:13 horas

Volta Redonda – O corpo de Roberto Regazi, de 23 anos, foi sepultado às 10h desta segunda-feira, dia 22, no Cemitério Municipal de Volta Redonda. O cadáver foi encontrado no domingo, dia 21, em uma área de mata, próxima a Rua Bom Pastor, no bairro Açude IV, em Volta Redonda.

Os policiais militares atenderam o chamado de uma parente da vítima, que encontrou o corpo no local. A Polícia Civil passou a investigar o crime.

Mais mortes

Já no sábado, foi assassinado na quadra de esportes, na Rua Otenilho Machado, no bairro Piteiras, Matheus Silva Rodrigues Coelho. Os PMs encontraram no local do assassinato 11 estojos de munições deflagradas.

Em Resende foi morto a tiros Greg de Oliveira, de 28 anos. O crime foi na Rua João Emílio Gas, no bairro Santa Isabel.

O homicídio está sendo investigado pelo delegado titular da 89ª DP (Resende), Michel Floroshk.