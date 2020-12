Corpo é encontrado às margens da Rodovia do Contorno

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 16:54 horas

Volta Redonda – Policiais do Posto de Policiamento Comunitário (PPC), do bairro Vila Rica, foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), para averiguar a informação de que o corpo de uma pessoa estaria às margens da Rodovia do Contorno, próximo ao bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Os agentes estiveram no local, onde constataram a veracidade da informação que receberam.

O cadáver, de um homem, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

O fato foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).