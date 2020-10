Corpo é encontrado decapitado, sem mãos e pés em Resende

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 17:48 horas

Resende – O delegado titular da 89ª DP (Resende), Michel Floroschk, instaurou um inquérito para apurar o caso de um corpo encontrado decapitado, sem mãos e pés, no Rio Paraíba do Sul. Bombeiros removeram o cadáver nesta quinta-feira, dia 8, que estava boiando próximo ao bairro Fazenda da Barra III.

Por causa do adiantado estado de decomposição, não deu para definir o sexo da vítima. O delegado vai aguardar o resultado do exame de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) de Resende, para onde o corpo do desconhecido foi levado.