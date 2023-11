Corpo encontrado na praia de Ipanema pode ser de jovem de Resende - Diário do Vale

Rio- O Corpo de Bombeiros retirou da praia de Ipanema, nesta quarta-feira (8), um corpo que pode ser o do adolescente Leonardo Rufino, de 16 anos, desaparecido desde domingo (5).

Morador de Resende, o jovem participava de uma excursão à capital fluminense e, na praia, foi arrastado por uma onda forte. Apesar dos esforços, os salva-vidas não conseguiram fazer o resgate.

A mãe de Leonardo, tão logo soube do desaparecimento do filho, foi para o Rio de Janeiro acompanhar as buscas. Ela não teria autorizado a ida do jovem à excursão e sequer sabia da viagem.