Corpo encontrado no Rio Paraíba do Sul pode ser de um dos desaparecidos

Matéria publicada em 14 de junho de 2020, 19:11 horas

Volta Redonda – O corpo de um homem , encontrado no fim da tarde deste domingo (14), pode ser de um dos dois desaparecidos registrados na cidade. Acredita-se que seja de Renan Júnior Ferreira, de 29 anos. O cadáver estava boiando no Rio Paraíba do Sul, próximo a Ponte de pedestre que dá acesso à usina da CSN, pela margem esquerda do rio. Renan está desaparecido desde o dia 7 deste mês.

O pai de Renan disse ao DIÁRIO DO VALE, que o corpo pode ser do filho. A família vai aguardar o resultado do exame de necropsia que será feito no Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

As buscas foram acompanhadas também por familiares de Breno Afonso da Silva, de 20 anos, que está desaparecido ha 8 dias.