Corpo sem cabeça é retirado do Rio Paraíba do Sul

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 17:57 horas

Barra do Piraí – O corpo de um homem, não identificado, que teve a cabeça decepada, foi retirado por bombeiros na manhã desta sexta-feira, dia 18, do Rio Paraíba do Sul, no bairro Matadouro, em Barra do Piraí.

Um morador ao avistar o corpo ligou para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Policiais Civis da 88ª DP (Barra do Piraí) investigam o caso.