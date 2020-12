Corpos de homem e mulher são encontrados boiando em rio de Paraty

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 18:12 horas

Paraty – O delegado titular da 167ª DP, Marcelo Russo, vai aguardar o resultado da necropsia de um homem, de 61 anos, e uma mulher, de 55, cujos corpos foram encontrados na tarde desta sexta-feira, dia 4, boiando em um rio, em Paraty. O exame, que será feiro no Instituto Médico Legal de Angra dos Reis, vai determinar a causa da morte.

O policial instaurou um procedimento para apurar as mortes. A primeira linha de investigação policial, não descarta a hipótese de o casal ter sido assassinado, porque tinham ferimentos na cabeça. Tudo indica que foram desovados no rio.

Testemunhas disseram que as vítimas eram da cidade do Rio de Janeiro e que eles estariam construindo uma casa no bairro Parque do Sol, também em Paraty. Até o momento, ninguém foi preso e o motivo do crime ainda é desconhecido pela polícia.