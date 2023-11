Criança cai de quarto andar de apartamento em Resende

Resende – Uma menina de quatro anos caiu do quarto andar de um apartamento no bairro Cidade Alegria, em Resende. Caso aconteceu na noite de sexta-feira (3). A criança foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência, ela apresentava diversas fraturas de acordo com a avaliação inicial do Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Civil, a mãe da criança afirmou que teria descido para fechar o portão. Nesse período teria sido quando a menina caiu ao se pendurar em uma janela.

A Polícia Civil de Resende investiga o caso.