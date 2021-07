Criança é atropelada no bairro Piteiras e motorista foge sem prestar socorro

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 16:33 horas

Barra Mansa – Policiais Militares e Civis estão tentando localizar o motorista que atropelou um menino de 6 anos, em Barra Mansa. O atropelamento foi na quinta-feira, dia 1, na Rua Joaquim Francisco dos Santos, no bairro Piteiras.

A criança foi levada para a Santa Casa de Barra Mansa. Policiais disseram que o motorista fugiu, sem prestar socorro a vítima. A mãe do menino disse que assim que o filho tivesse alta do hospital, iria fazer a ocorrência do atropelamento na Delegacia de Barra Mansa.