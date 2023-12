Criança morre ao brincar com arma de fogo do falecido avô, em Resende

Resende – Um menino de 9 anos morreu enquanto brincava com um revólver do avô, neste domingo (10), no bairro Alvorada. A criança estava na casa da avó, enquanto o pai trabalhava, quando encontrou um revólver calibre 38, que disparou acidentalmente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o menino não resistiu ao ferimento.

O caso foi registrado na 89 Delegacia de Polícia, onde será investigado.

De acordo com a Polícia Militar, ao ser questionado sobre a posse da arma de fogo, o pai da criança teria informado que pertencia a seu pai, um policial rodoviário federal, já falecido. A arma, um revólver Special 38, tinha o tambor com seis balas e uma estava deflagrada.