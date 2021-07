Criança vítima de bala perdida é sepultada em VR

Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 19:25 horas

Já o jovem morto no mesmo ataque foi enterrado em Rio Claro

Rio Claro e Volta Redonda –O corpo de Ycaro Miguel Sigilião dos Santos, de 2 anos, morto por bala perdida na noite do último sábado, dia 24, foi sepultado domingo, dia 25, no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.

A avó de Ycaro, Andreia Sigilião, escreveu nas redes sociais: “Meu anjinho foi embora por causa de um monstro. Destruiu nossa família. Atira numa rua cheia de crianças brincando. Olha esse inocente que quando nasceu lutou pra sobreviver. Nasceu de seis meses, e agora vc tirou ele de nós”, segundo publicou um jornal carioca.

Já Anderson Leite Antero Miranda, de 21 anos, foi sepultado na tarde desta segunda-feira, no distrito de Lídice, em Rio Claro. A vítima morreu no nesse fim de semana, no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, após ser baleado o mesmo ataque que vitimou Ycaro. O crime foi na Rua Geraldo de Paula, no bairro Paraíso, em Barra Mansa. O autor do tiro, segundo a PM, foi um jovem de 24 anos morador do bairro Mangueira.