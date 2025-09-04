Crimes da madrugada: suspeito de furtar restaurantes na Dutra é preso em Piraí

Piraí – Um homem de 30 anos foi preso na noite de quarta-feira (3), suspeito de praticar furtos em restaurantes às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A prisão em flagrante foi feita em operação conjunta entre agentes da 94ª Delegacia de Polícia e policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com as investigações, o suspeito invadia comércios da cidade durante a madrugada.

“Durante a madrugada, o criminoso invadiu uma loja e restaurante de produtos rurais, no bairro Vista Alegre, e furtou quatro redes de dormir. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Assim que identificamos o suspeito, intensificamos o patrulhamento na região e monitoramos os passos dele. A resposta precisa da polícia só foi possível graças à integração das equipes de segurança”, explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

Outros crimes também são atribuídos ao homem, como o furto de uma bicicleta no estacionamento de um restaurante no bairro Santa Amália. Já no bairro Vale Verde, ele foi reconhecido pelo dono da bicicleta, que fez a denúncia.

“Com base nas informações, montamos uma ação conjunta entre policiais civis e militares para interceptar o ladrão, que foi preso sem oferecer resistência. Trata-se de um criminoso com diversas passagens por furto e até uma passagem por roubo cometido no Rio de Janeiro. Determinei a prisão em flagrante, e ele poderá enfrentar até cinco anos de cadeia”, afirmou Furtado.

A Polícia Civil investiga se o homem praticou outros furtos em restaurantes e comércios às margens da Dutra. Para ampliar as apurações e responsabilizá-lo por todos os delitos, a colaboração dos comerciantes é considerada fundamental.

“Faço um apelo aos proprietários e gerentes de restaurantes da região. Caso tenham sido vítimas, compareçam à 94ª DP trazendo imagens ou registros que possam fortalecer a investigação. Nosso objetivo é que esse criminoso responda por todos os delitos cometidos”, reforçou o delegado.