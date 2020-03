Deam de Volta Redonda passa a contar com brinquedoteca para crianças

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 11:28 horas

Volta Redonda – Crianças que estiverem acompanhando às mães durante atendimentos na Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), de Volta Redonda, passam a contar com um espaço diferenciado: uma brinquedoteca, inaugurada na manhã desta terça-feira, 10. A sala, decorada com brinquedos e livros, doados por policiais e membros da comunidade, recebeu o nome da assistente social Lea Soledad, que trabalha há oito anos na unidade.

A inauguração fez parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, lembrado no último domingo (8). O evento contou com a presença da secretária municipal da Mulher, Idosos e Direitos Humanos, a ex-vereadora América Tereza, que se comprometeu a arrecadar livros a serem doados para o espaço infantil.

Outra incentivadora do projeto, a delegada da Deam, Waleska Garcez, contou que a iniciativa ganhou agilidade após ela presenciar uma criança assistindo o atendimento à mãe, vítima de violência doméstica.

– Foi uma cena muito triste, porque o menino, aparentando cerca de oito anos de idade, chorava muito e sem entender o que se passava, pedia ao policial que não prendesse a mãe – relatou a delegada emocionada, acrescentando que desde então, agilizou o espaço para evitar que as crianças acompanhassem os atendimentos.

A ideia também ganhou o respaldo da assistente social. Soledad, a exemplo dos demais profissionais, disse que se sentia incomodada com as crianças presenciando os relatos das mães, muitas das vezes, vítimas de agressões de companheiros.

– A criança precisa ser poupada desses momentos de fúria familiar, porque esses pequenos ficarão marcados pelo resto de suas vidas podendo, no futuro, se tornarem adultos que se recusam a casar e, até mesmo, terem filhos – comentou a assistente social, também relatando caso marcante, onde um menino de 12 anos acompanhou a mãe após uma briga entre os pais. O garoto, lembrou Soledad, chorava compulsivamente, deixando a mãe mais preocupada com o filho do que com a agressão em si.

Brinquedoteca

Embora ocupe uma sala pequena, a brinquedoteca se transformou em um espaço bem aconchegante, com livros diversificados, além de uma multiplicidade de brinquedos para agradar a todas as idades.

A Deam de Volta Redonda é uma das poucas unidades de atendimento à mulher, do estado do Rio de Janeiro, que conta com um espaço reservado para as crianças.