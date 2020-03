Deam investiga vídeos com ofensas a mulheres

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 09:24 horas

Angra dos Reis – A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis, investiga se traficantes do município foram os responsáveis pela produção e divulgação de um vídeo com ofensas às mulheres. Na semana passada, começou a circular uma montagem com fotos de dezenas de jovens e um funk ao fundo. A letra da música insinua que as mulheres mantêm relações sexuais com homens mais velhos.

De acordo com fontes do EXTRA, traficantes são suspeitos de estar por trás da gravação porque após a ocupação da PM em favelas de Angra para instalação de três Unidades de Polícia Pacificadora no município, o movimento no bailes funks das comunidades reduziu. Com isso, muitas jovens deixaram de ir aos eventos e a gravação foi feita como retaliação.

O vídeo viralizou nas redes sociais e nos aplicativos de conversas. Os responsáveis pela gravação poderão responder pelo crime de difamação com aumento de pena pelo fato de ter sido cometido em meio que facilita a sua divulgação.

A ocupação das comunidades de Angra começou há dois meses, no dia 10 de janeiro, com a entrada de policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE). Os PMs permanecem na comunidade até a inauguração de três bases nas comunidades do Camorim Grande, Frade e no Belém. As bases estão sendo reformadas pela prefeitura de Angra dos Reis.

FONTE JORNAL EXTRA