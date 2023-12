Degase inaugura nova unidade de internação provisória em Volta Redonda

Volta Redonda – O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) em Volta Redonda ganhou uma nova unidade de internação provisória. O centro tem capacidade para atender 37 jovens, com espaços destinados às medidas de internação provisória, acautelamento e atendimento à pessoa com deficiência. A iniciativa é uma parceria entre o Degase, a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc-RJ) e a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop). A cerimônia de inauguração aconteceu nesta terça-feira (12).

A realização das obras do Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara (Cense VR) faz das ações do Governo do Estado para cumprir um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado. A conclusão desta etapa, segundo a administração estadual, representa um passo significativo na melhoria do sistema socioeducativo do estado, além de atender à necessidade ampliação do número de vagas para o cumprimento de medidas socioeducativas de forma descentralizada.

A mesa de abertura do evento de inauguração contou com a presença de autoridades, entre elas o diretor-geral do Degase, Victor Poubel; as Promotoras de Justiça do Centro de Apoio Operacional (CAO) da Infância e Juventude do Ministério Público (MPERJ), Caroline Nery Enne e Fernanda Sodré; o promotor de Justiça da Infância e Juventude de Volta Redonda, Leonardo Azulado; a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha; e o comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva.

Apoio

As obras no Cense-VR se intensificaram a partir de 2021, criando mais um espaço de referência na socioeducação do Estado. Segundo o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, espera-se garantir melhores condições para a ressocialização e desenvolvimento dos adolescentes atendidos pelo Departamento.

“O apoio do Governo do Estado e da Secretaria Estadual de Educação foi fundamental para que pudéssemos finalizar mais uma etapa do TAC. Essa nova unidade será mais um espaço de referência na socioeducação do Estado e estamos empenhados em oferecer um ambiente adequado e propício para a ressocialização desses adolescentes, proporcionando educação, atividades socioeducativas e apoio psicossocial”, ressaltou o diretor.

Para a secretária estadual de Educação, Roberta Barreto, o investimento no sistema socioeducativo é um marco para a educação do Estado. “Essa inauguração reforça o compromisso do Governo do Estado em garantir a educação como um direito fundamental de todos os adolescentes, inclusive aqueles em cumprimento de medida socioeducativa. Na unidade de Volta Redonda serão oferecidas atividades educativas e pedagógicas de qualidade, que estimulem o desenvolvimento integral dos socioeducandos. Acreditamos que a educação é fundamental para a ressocialização e a construção de um futuro melhor”, finalizou a secretária.