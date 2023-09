Delegacia de Paraty investiga caso envolvendo baixista do Ultrage A Rigor

Estado do Rio – A 167ª Delegacia de Polícia de Paraty está investigando o caso que envolve músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, baixista da banda Ultraje A Rigor, que foi baleado na cabeça, na manhã deste domingo (03), em Paraty.

Em nota, o Governo do Estado do Rio de Janeiro informou que o baixista foi transferido do Hospital Municipal Hugo Miranda, para o Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, num helicóptero do Corpo de Bombeiros do Estado, equipado com UTI móvel.

“O caso foi registrado na 167ª DP (Paraty). Os agentes estão ouvindo testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança da região. Diligências estão em andamento para identificar a autoria dos disparos e esclarecer todos os fatos”, destacou a nota.

O documento ainda salientou que a aeronave que transportou o músico é do modelo Esquilo AS350, com kit aeromédico, que transforma o equipamento em uma UTI, com suporte avançado de vida. A bordo da aeronave, o paciente foi acompanhado de um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem.