Delegada da Deam de Volta Redonda é transferida para a DP da Posse

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 16:13 horas

Volta Redonda – A delegada titular Waleska dos Santos Garcez, deixa a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, e assume nesta terça-feira (9), a titularidade da 58ª DP (Posse), na Baixada Fluminense. Como o boletim interno da Polícia Civil ainda não divulgou o nome da nova delegada, a delegada da Deam de Angra dos Reis, Paula Loureiro, está comandando também a unidade de Volta Redonda.

Waleska quando assumiu, em janeiro deste ano, a Deam de Volta Redonda, divulgou que haviam 1.614 inquéritos em andamento. Neste período que esteve à frente da Deam da cidade, realizou várias prisões e cumpriu diversos mandados de prisão, principalmente de descumprimento de medidas judiciais de afastamento do lar. Além de cumprimento de mandados de prisão.

A policial agradeceu o apoio que teve do Judiciário e dos outros órgãos de Segurança Pública do município. Waleska também agradeceu a população local, pelo mesmo motivo. Ela deixou um recado as mulheres vítimas de violência: “Denunciem”.