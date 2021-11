Delegado confirma que mulher baleada é a mesma que matou Taiana Gonçalves a facadas

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 19:39 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, confirmou nesta quinta-feira, dia 18, que a mulher baleada nesta madrugada, matou a facadas Taiana Gonçalves, no dia 4 deste mês. A vítima foi morta próximo ao Edifício Redondo, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Já a mulher baleada no tórax continua internada no Hospital São João Batista, onde foi submetida a uma cirurgia. O delegado apura a versão de que ela foi vítima de sequestro relâmpago na noite de quarta-feira, dia 17, e de que ela foi obrigada a sacar dinheiro em caixas eletrônicos e entregar a dois homens.

A mulher foi deixada abandonada na Rodovia do Contorno e levada por bombeiros para o hospital. No entanto, o delegado também investiga a possibilidade de a mulher ter sido baleada por vingança, devido seu envolvimento no homicídio de Taiana.

Edézio vai aguardar a recuperação da saúde da mulher para registrar o depoimento dela. Segundo a polícia, sobre a acusação de homicídio, ela alegou que matou em legítima defesa.