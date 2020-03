Delegado de Resende avisa que vai endurecer restrições

Matéria publicada em 23 de março de 2020, 11:30 horas

Resende- O delegado titular da 89 DP (Resende), Michel Floroschk, afirmou ao DIÁRIO DO VALE que vai endurecer as restrições impostas pelas regras e protocolos de combate ao coronavírus. Na noite deste domingo, o delegado efetuou a primeira prisão por flagrante desrespeito às normas de distanciamento social. O dono de um bar, localizado no bairro Jardim Beira Rio, na Rua Tancredo Neves, manteve o estabelecimento aberto, vendendo bebidas e com mesas na calçada. O movimento no bar era grande no momento da batida policial.

“Vamos endurecer as restrições. Se não for por bem, vai por mal”, disse o delegado.

O policial afirmou que as ações da Polícia Civil serão feitas através de rondas e também por denúncias, que podem ser realizadas pelo telefone 3354-6440. O delegado disse ainda que o dono do bar foi solto, após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

A prisão foi feita com base no artigo 268 do Código penal Brasileiro, que determina reclusão de quem infringir determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. O delegado explicou como procedeu no caso.

– Essa norma penal exige complemento, o que veio com o regulamento municipal, que complementou a situação. Isso se chama “Norma Penal em Branco Heterogênea” – explicou.