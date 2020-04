Delegado de Volta Redonda diz que ruas desertas favorecem práticas criminosas

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 11:17 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Wellington Vieira, está tentando identificar um homem que vem praticando furtos em estabelecimentos comerciais no Aterrado, entre outros bairros de Volta Redonda. O policial fez um alerta: as ruas vazias estão favorecendo determinadas práticas criminosas.

Wellington Vieira entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE na manhã desta sexta-feira (24), para divulgar imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais, que registraram a ação do bandido. A prática, segundo o delegado, tem sido frequente no município neste período de quarentena, no qual as ruas estão mais desertas, favorecendo práticas criminosas.

Desde que assumiu a 93ª DP em outubro de 2019, Wellington Vieira modificou alguns serviços na unidade. Em novembro do mesmo ano, retomou o serviço da ‘Teia Invisível’, que é gratuito e garante o anonimato do denunciante através do Disk 197. O delegado solicita à população que não pare com as denúncias.

– A população precisa se incentivar e praticar mais denúncias ao ‘Teia Invisível’. Consegui imagens de um local onde ocorreu um furto. Esse tipo de crime está aumentando. Os ladrões aproveitam que as ruas estão desertas e praticam esses crimes. A população deve ficar mais atenta e denunciar caso presencie algo – disse.

Quem tiver o interesse em colaborar através do serviço, terá que aguardar no mínimo, o tempo de um minuto e meio para ser atendido. Isso porque a ligação chega ao Ciosp (Centro Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda), antes de chegar à delegacia.

Rondas

A Polícia Militar, por meio de sua assessoria, informou ao DIÁRIO DO VALE por meio de uma nota, em outras edições recentes, que o policiamento ostensivo segue atuando nas ruas. Além das ações rotineiras que cabem ao patrulhamento, a atuação também foi intensificada em pontos com maior concentração de áreas comerciais. ”É importante ressaltarmos que todas as ações operacionais são planejadas a partir de dados colhidos e processados pelo setor de inteligência da Corporação e que atuamos de forma preventiva”, concluiu a nota.