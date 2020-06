Delegado descarta latrocínio para justificar morte de empresário em Resende

Matéria publicada em 22 de junho de 2020, 16:17 horas

Resende – O delegado titular da 89ª DP (Resende), Michel Floroschk, descartou na tarde desta segunda-feira, dia 22, a hipótese de o empresário Clemildo Souza da Silva Amorim, mais conhecido como Marcelo, de 43 anos, ter sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). O policial, porém, alegou que, por enquanto, não poderia explicar sua afirmação para justificar a morte da vítima, para não atrapalhar as investigações.

O empresário foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, no interior de uma choperia, localizada no bairro Mirante da Serra, na região do acesso Oeste da cidade, cuja vítima era sócia.

Policiais militares disseram que os criminosos estavam encapuzados e fugiram em um Pálio prata, após realizarem vários tiros na choperia. A vítima morreu na hora e os PMs preservaram o local até o rabecão do Corpo de Bombeiros remover o corpo do empresário para o IML de Resende.

Floroshy limitou-se apenas a afirmar que foi uma execução.

O delegado também analisa as imagens gravadas por câmera de segurança, que registraram o momento em que dois criminosos saem de um carro, conduzido por um terceiro comparsa, entram na choperia, atiram em Marcelo e fogem em seguida no veículo.

O policial está registrando depoimentos de testemunhas e solicitou que informações que possam auxiliar o trabalho policial, sejam feitas na delegacia da cidade, via telefone ou pessoal. O anonimato é assegurado ao denunciante.

Floroschk aguarda o resultado do exame de necropsia do Instituto Médico Legal e o da polícia técnica (Instituto de Criminalística Carlos Eboli). Os documentos serão anexados ao inquérito que o delegado instaurou para apurar o assassinato do empresário.