Delegado diz que roubo de carro no Laranjal foi elucidado com a identificação de três suspeitos

Matéria publicada em 30 de novembro de 2020, 18:29 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edezio Ramos, disse nesta segunda-feira, dia 30, que os três suspeitos de roubarem um veículo Corola, no bairro Laranjal, em Volta Redonda, já foram identificados e ouvidos na delegacia. Porém, como não foram presos em flagrante, responderão pelo crime em liberdade. Os assalto foi no dia 21 deste mês, após três bandidos chegarem em um Gol e renderem o proprietário do Corola. O crime na Rua 157 foi gravado por uma câmera de segurança.

Um dos suspeitos foi preso nesta segunda-feira, dia 30, em Pinheiral. Cidade onde o Corola foi abandonado no mesmo dia do roubo.

O delegado disse que já solicitou à Justiça a decretação das prisões dos suspeitos.

– Com a identificação dos suspeitos, esse crime foi elucidado. A Polícia Civil ouviu todo mundo, entendeu a dinâmica do crime, mas não tem situação flagrante. Por isso, eles só podem ser presos, por meio de mandado judicial. No momento, eles estão em liberdade. Eu pretendo solicitar à Justiça as expedições de documento, para cada um dos suspeitos. Ainda estamos no período eleitoral, o que dificulta fazer a solicitação da expedição dos mandados de prisão – disse Edézio.