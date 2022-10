Delegado investiga briga em boate onde mulher foi baleada

Matéria publicada em 10 de outubro de 2022, 12:14 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93 DP (Volta Redonda), Luiz Jorge Rodrigues, está investigando uma briga ocorrida no sábado, dia 8, em uma boate no bairro São João, onde uma mulher foi baleada no braço. A confissão começou após um grupo abrir uma garrafa de champanhe e molhar outras pessoas no local.

Luiz Jorge analisa um vídeo que visualizou nas redes sociais sobre o episódio. Imagens mostram um grupo de homens brigando e pessoas correndo do local. O delegado vai ouvir a vítima, o responsável pelo estabelecimento e os envolvidos na confusão.

Até o momento, ninguém foi indiciado. A policia não informou para qual hospital a vítima foi levada.