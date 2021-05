Matéria publicada em 20 de maio de 2021, 18:15 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP, Edézio Ramos, disse nesta quinta-feira, dia 20, que vai investigar se o falso médico Itamberg Oliveira Saldanha, que usava a identidade de um outro doutor, preso recentemente no Rio, também trabalhou no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda. O policial explicou que soube da denúncia por meio da imprensa.

O Hospital Regional de Volta Redonda, como é mais conhecido, aparece na lista entre as 11 unidades hospitalares em que o suspeito teria exercido ilegalmente a medicina.

– Realmente, fiquei sabendo da denúncia a partir da imprensa, e, a partir daí, instaurei um procedimento para apurá-la – disse Edézio.

Caso

Berg, como era chamado, foi preso em flagrante na terça-feira, dia 18, quando dava plantão na UPA de Realengo, no Rio.

Segundo a polícia, o falso médico atendia pacientes de Covid-19 na chamada “sala amarela” da unidade. Ele teria realizado mais de três mil atendimentos desde janeiro deste ano.

Segundo o site do G1, a polícia civil afirma que ele abriu uma conta bancária com o nome do verdadeiro médico, além de ter dado atestados de óbito e tratado cerca de 3 mil pacientes.

No condomínio onde mora, em Campo Grande, ele chegou a cobrar de R$ 40 a R$ 60 por consultas rápidas.

Em nota, secretaria estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, disse que nesta quinta-feira, dia 20, instaurou uma sindicância para apurar a contratação do falso médico e que, por meio da Subsecretaria de Unidades Próprias, está apurando as informações referentes “à atuação de Itamberg Oliveira Saldanha, junto a Organização (OS) Hospital Psiquiátrico Espirita Mahatma Gandhi, que administra a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Realengo, onde o falsário foi preso quando atendia pacientes.

Ainda de acordo com a nota, está sendo revisto todo o valor repassado para o pagamento do falso médico, que apenas este ano ganhou cerca de R$ 100 mil. O objetivo é que a quantia seja reembolsada ao Estado.