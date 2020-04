Denúncia de queimada leva polícia ambiental a Paraty

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 18:02 horas

Paraty – Uma denúncia sobre queimadas feita ao Linha Verde (0300 253 1177) levou policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental da Juatinga ao bairro Graúna, em Paraty, onde identificaram uma área degradada com cerca de 4 mil metros quadrados.

Segundo os agentes que foram averiguar as informações, na Fazenda Boa Esperança foi verificado que havia uma grande área com vestígios de queimada. Em contato com um homem que mora no local, os agentes foram informados que se trata de um terreno de propriedade da família de sua esposa, mas nem ele, tampouco outras pessoas que estava no local, souberam quem seria o autor da queimada. Diante dos fatos, os policiais ambientais procederam à 167ª DP (Paraty), para apreciação da autoridade policial. Vale ressaltar que provocar incêndio em florestas, matas ou qualquer outra forma de vegetação é considerado crime ambiental de acordo com o artigo 41 da lei de crimes ambientais.

O Linha Verde solicita a população que continue denunciando crimes ambientais no Estado do Rio através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” enviando fotos e vídeos com a garantia do anonimato.