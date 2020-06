Denúncia feita ao Linha Verde leva polícia a identificar ‘bota fora’ irregular em Angra dos Reis

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 15:06 horas

Angra dos Reis – Neste domingo (7), policiais militares encontraram um terreno com cerca de 1800 metros quadrados degradado na Monsuaba, em Angra dos Reis. Os agentes verificavam denúncias sobre corte de árvores, queimadas e parcelamento irregular do solo encaminhadas pelo Linha Verde (0300 253 1177), programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

Segundo os policiais, na Rua Projetada A, em frente ao campo dos bandeirantes, eram depositados resíduos provenientes de obras e resíduos domésticos, além de haver corte ilegal de árvores. Por se tratar de uma área de preservação permanente, visto que a menos de 30 metros existia um córrego, os policiais realizaram buscas no entorno com objetivo de encontrar o responsável pelo ilícito ambiental, mas não identificaram nenhum suspeito e tampouco placas informativas sobre licenciamento para a atividade. Diante dos fatos, os policiais militares procederam à 166ª DP, onde foram informados que diante da resolução da Secretaria de Polícia Civil (116/2020), só poderiam registrar a ocorrência se houvesse flagrante.

Vale sempre lembrar que a população de Angra dos Reis pode continuar a denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.