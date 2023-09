Denúncia leva PM de Vassouras a apreender mais de 4 mil entorpecentes

Vassouras – Uma denúncia levou agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar a apreender na noite de quarta-feira (6), mais de 4 mil entorpecentes na Rua Major Plínio, no bairro Madruga. De acordo com a ocorrência policial, um homem de 28 anos foi flagrado adquirindo 26 pinos de cocaína com um suspeito de integrar a facção Comando Vermelho.

O suspeito, de 40 anos, fugiu dos policiais deixando cair três sacos plásticos grandes contendo 260 frascos de lança-perfume, 2.182 tiras de maconha prensada e 2.084 pinos de cocaína com a inscrição “Comando Vermelho”. A moto em que estava o homem de 28 anos também foi apreendida. O caso foi registrado na 95ª Delegacia de Polícia (Vassouras). A Polícia Militar segue em busca do suspeito foragido.