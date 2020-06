Denúncia leva polícia ambiental a identificar desmatamento e extração mineral em bairro de Angra dos Reis

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 14:37 horas

Angra dos Reis – Uma denúncia sobre desmatamento em Angra dos Reis feita ao Linha Verde (0300 253 1177) programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, fez com que policiais militares identificassem nesta terça-feira (30) uma área com cerca de 800 metros quadrados degradada, inclusive com extração irregular de substância mineral no bairro do Cantagalo.

Os policiais ambientais informaram que ao chegarem na Rua Sertão do Cantagalo, local informado na denúncia, observaram uma pequena casa abandonada construída de forma irregular por estar dentro de uma área de preservação permanente e a menos de 15 metros do leito de um rio. Diversas árvores de pequeno e médio portes estavam cortadas, com indícios de corte feito por facão, sendo possível constatar ainda a supressão de vegetação no entorno e o corte de três metros cúbicos de pedra. Os agentes realizaram buscas com objetivo de encontrar o responsável pelo ilícito, mas foram informados que o mesmo moraria em outro bairro, mas sem nenhuma informação concreta que levasse os policiais até ele. Diante dos fatos, a equipe procedeu à 166ª DP para o registro de ocorrência.

Vale sempre lembrar que em Angra dos Reis, a população pode continuar denunciando crimes ambientais ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.