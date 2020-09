Denuncia leva prisão de suspeito de tráfico no Santa Inês

Matéria publicada em 19 de setembro de 2020, 16:29 horas

Barra Mansa – Na noite de sexta-feira (18), a Polícia Militar prendeu um jovem, de 20 anos, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Santa Inês, em Barra Mansa. Alem da prisão, que foi efetuada graças a informações passadas através de denuncias, os agentes apreenderam 127 pinos de cocaína, R$12 e um celular.

De acordo com a PM, as informações davam conta de que dois homens estariam realizando tráfico de drogas no local e que a denuncia informava característica e vestes dos elementos. De posse dos dados, os agentes foram até a localidade e verificaram que a dupla se deslocava até uma grade do mirante onde arrecadava droga e entregava a usuários que chegava ao local. No momento em que os policiais iniciaram a aproximação para a abordagem um dos suspeitos conseguiu fugir.

O suspeito de 20 anos foi preso e encaminhado a 90ª DP, onde foi autuado nos artigos 33 e 35 da lei 11343/2006 e no artigo121 parágrafo 2 inciso v e vll combinado com 14 código penal. Os agentes informaram ainda que foi necessário uso de algema, e que o suspeito foi apresentado na cede polícia sem lesões decorrente de intervenção policial.