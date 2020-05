Denúncia sobre tráfico de drogas na Caputera ajuda polícia na prisão de dois traficantes

Angra dos Reis – Policiais militares do 33º BPM (Angra dos Reis), quando em patrulhamento na tarde desta quarta-feira (6) a fim de averiguar informações encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177), apreenderam 191 pinos de cocaína, 37 pedras de crack e um rádio transmissor na localidade conhecida como “Buraco Quente”, na Caputera 1.

De acordo com os militares, no local tiveram a atenção voltada para duas pessoas em atitude suspeita, em um ponto costumeiro de comércio de drogas. Durante a abordagem, um deles informou que era responsável pela venda de drogas naquele local, enquanto o outro disse ter a função de monitorar a chegada da polícia para que seus companheiros pudessem fugir. Os dois foram encaminhados, juntamente com as drogas à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Desde o início do ano, o Disque Denúncia já cadastrou 558 denúncias sobre atividades criminosas em Angra dos Reis. A população pode continuar denunciando de forma anônima através do telefone 0300 253 1177(custo de ligação local) ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.