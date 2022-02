Denúncias sobre tráfico de drogas lideram as chamadas junto ao disque denúncia em Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 17:31 horas

Houve uma redução nesses atendimentos, no mesmo período, em relação a 2021

Angra dos Reis- O Instituto MovRio, divulgou o balanço da criminalidade em Angra dos Reis, de acordo com o Instituto, no período entre o dia 1º ao dia 31 de janeiro de 2022, o disque denúncia registrou 108 ligações de pessoas contribuindo com o trabalho da polícia no combate à criminalidade.

Segundo o MovRio, as ocorrências sobre tráfico de drogas lideraram as chamadas, com 42 ligações, ou seja, 38,89% do atendimento, seguidas de maus-tratos contra animais (21) e desmatamento florestal (7). O levantamento também mostra que houve uma redução nesses atendimentos, no mesmo período, em relação a 2021 chegando a mais de 1300 solicitações.

Os bairros com maior índice de denúncias são Caputera 1, Parque Mambucaba, Japuíba, Monsuaba, Centro, Bracuí, Morro da Glória e Parque das Palmeiras.

Dentre os crimes contra o meio ambiente, estão as construções irregulares, desmatamento florestal e maus-tratos de animais.

Números de denúncias vêm caindo

Os números vêm caindo de acordo com a estatística, comparados com o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 1.306 denúncias. As autoridades em segurança pública no município e no estado atribuem essa queda ao trabalho que vem sendo realizado de combate ao crime em Angra dos Reis. As instalações das UPP’s e o trabalho de planejamento de estratégia de ação têm dado uma resposta satisfatória aos moradores que buscam o serviço. Outros dados do Instituto de Segurança Pública do Estado (ISP) também mostram que a meta em Angra tem sido alcançada pelo 33º BPM. Houve uma redução de 39% nos crimes violentos; 58% nos roubos de veículos; 53% roubo de rua e 100% (zerou) roubo de carga – que era uma prática constante na BR 101.

O trabalho do governo municipal tem sido de apoio nas instalações de imóveis de acomodações das polícias Militar e Rodoviária Federal, e reformas de viaturas, como o blindado que tem reforçado as ações nessas áreas solicitadas pela comunidade.

Com a chegada da nova UPP Ambiental e do Posto de Policiamento Turístico na Ilha Grande, além de um blindado para o reforço das ações, este número tende a cair ainda mais. É o que espera o governo municipal, que já solicitou a vinda de mais 50 policiais para o reforço da segurança em Angra. Esses pedidos foram firmados no acordo com o comandante da Policia Militar do Rio de janeiro, no mês passado.