Dez guardas municipais de Volta Redonda recebem a carteira de porte de arma, após curso na Polícia Federal

Volta Redonda – Mais 10 guardas municipais de Volta Redonda (GMVR) receberam do secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, a carteira de Porte Sinarm (Sistema Nacional de Armas), instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal (PF). Eles receberam o porte de arma em serviço, após rigoroso processo seletivo e depois de cumprir todas as exigências. A solenidade de entrega foi na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João, nessa terça-feira (17).

“Sabemos a luta que foi para conseguir esse armamento, cumprindo inúmeras e importantes exigências para chegar até o porte de arma em serviço. Os agentes estão preparados e sabem da responsabilidade que é obter o Porte Sinarm. A Guarda andará mais protegida e poderá proteger mais a população”, frisou o comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula.

Os agentes foram habilitados depois de curso dividido em partes teóricas e práticas, após cumprir as exigências da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, fazendo com que a GMVR fique cada vez mais apta a colaborar com a segurança pública do município. O objetivo é que toda a Guarda Municipal seja armada, sendo a primeira e única corporação do estado a possuir o porte de arma. Os GMs passam por atualização e capacitação todos os anos.

“O objetivo de armar a GM não é torna-la mais violenta, como alguns falam, mas sim deixa-la mais preparada para colaborar no combate à violência, naquilo que compete à GMVR. Fizemos questão de entregar as carteiras, parabenizar pela conquista e reforçar a responsabilidade de portar uma arma, usando-a somente na forma que a legislação permite e que foi alvo de aprendizado na sua formação profissional. Vai permitir também que possamos otimizar os recursos, liberando inclusive a Polícia Militar para as questões mais contundentes, a fim de que toda a cidade seja atingida pela segurança pública”, ressaltou o secretário Luiz Henrique.