Disque Denúncia ajuda polícia na apreensão de drogas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 12:30 horas

Angra dos Reis – Nesta terça-feira (22), com auxílio de informações encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177), policiais militares conseguiram apreender 16 tabletes de um quilo de maconha, 10 pacotes contendo 500 pinos utilizados para armazenar cocaína e 35 black lanças, no Caminho dos Índios, Bracuí, em Angra dos Reis.

Após recebimento das informações que davam conta alguns suspeitos que estariam entrando em uma trilha naquela localidade com objetivo de esconder as drogas, enterrando-as no terreno, policiais do 33º BPM -que foram averiguar as denúncias- foram recebidos a tiros. Após o confronto armado e a fuga dos suspeitos, os agentes vasculharam o local e encontraram o material entorpecente, que foi encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale sempre frisar que em Angra dos Reis, a população conta com a ajuda do Disque Denúncia para denunciar qualquer atividade criminosa na cidade. Para isso, o serviço disponibiliza o telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda o aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.