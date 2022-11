Disque Denúncia ajudou a retirar 41 mil armas de circulação em 30 anos - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de novembro de 2022, 11:00 horas

Foram mais de 30 toneladas de drogas apreendidas em todo Estado do Rio e mais de 60 mil munições no mesmo período

Angra dos Reis

Dados do Disque Denúncia, apresentados durante o 4° Encontro Nacional de Secretários de Segurança e Gestores da Área, que acontece até hoje (25), em Angra dos Reis, revelam que o apoio do órgão ao setor de segurança pública do Estado do Rio está fazendo diferença. Os números são impressionantes. Com apoio do Disque Denúncia, as polícias civil e militar retiraram mais de 41 mil armas, 31 toneladas de drogas e 60 mil munições das mãos dos criminosos nos últimos 30 anos.

O relatório foi apresentado pelo coordenador do Disque Denúncia e diretor do Instituto MovRio, Renato Almeida, durante sua palestra em Angra dos Reis. A cidade foi escolhida para sediar o evento devido o efetivo combate ao crime organizado entre 2017 e 2019 quando a o município viveu momentos de extrema violência. Ações integradas do Comando da Polícia Miliar, Polícia Civil, prefeitura e a base de dados do Disque Denúncia reduziram a criminalidade em mais de 30%.

Angra dos Reis: em 4 anos mais 100 armas apreendidas, sendo 18 fuzis

Em quatro anos de trabalho em Angra dos Reis, o Disque Denúncia Cidades auxiliou os órgãos de Segurança Pública a retirar mais de 100 armas das mãos das facções do crime organizado. Foram mais de 80 pistolas e revólveres, 18 fuzis e 23 granadas. No entanto, o DD Cidades tem sua área de atuação mais ampla e consegue compilar dados de outras áreas, além da segurança pública. O tráfico de drogas foi responsável por 2.420 denúncias; meio ambiente, 1.357; crimes contra a pessoa, 675; localização de foragidos, 235.

– Antes do Disque Denúncia ser implantado, a cidade registrava apenas 402 denúncias nos órgãos de segurança entre 2017 e 2018. Quando entramos com o programa, mais que dobramos os números, atingindo 1.080 denúncias entre 2018 e 2019. Isso mostra como Disque Denúncia é uma grande ferramenta de apoio aos órgãos de segurança e o poder público dos municípios – disse Renato Almeida.

A ideia do diretor do MovRio é mostrar aos demais municípios do Sul Fluminense, que o Disque Denúncia é um grande aliado da gestão pública. “Tanto que ajudamos a reduzir a criminalidade em mais de 30% em aqui em Angra dos Reis. O resultado é efetivo e totalmente alinhado com as forças de segurança”, explica Renato Almeida.

O Disque Denúncia – É uma central de atendimento especializada em atender a população que vivencia ou presencia ações criminosas. Os relatos recebidos, através das ligações anônimas, são repassados às autoridades competentes com rapidez e eficácia.

Há quase 3 décadas, o Disque Denúncia tem sido um canal de exercício da cidadania e de integração entre a população e as autoridades de segurança pública, produzindo grandes campanhas de mobilização social para ajudar a solucionar problemas que afligem pessoas, comunidades, bairros e cidades.