Disque Denúncia alerta sobre risco de queimadas nesta época do ano

Matéria publicada em 1 de julho de 2021, 09:40 horas

Angra dos Reis – O programa Linha Verde, do Disque Denúncia, divulgou, na manhã desta quinta-feira, dia 1, alerta sobre risco de incêndios na Mata Atlântica nesta época do ano, com a diminuição das chuvas.

O programa Linha Verde, do DD, alerta: evitem jogar pontas de cigarros no ambiente, não use fogo para limpar terrenos ou pastagens, não queime lixo. É mais perigoso realizar queimadas dentro ou próximo a matas nativas. Mesmo sendo em propriedade particular, o fogo pode fugir do controle e atingir matas do entorno.

Angra dos Reis possui a maior área preservada de Mata Atlântica da região Sul Fluminense com quase 65 hectares. Vale lembrar que é um crime ambiental previsto em lei federal (9605/98) com pena de reclusão de dois a quatro anos e multa. A população pode denunciar queimadas e contribuir com a preservação ambiental.

Denuncie ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia Angra específico para crimes ambientais – ou utilize o aplicativo “Disque Denúncia RJ”.

O anonimato é garantido ao denunciante.