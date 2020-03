Disque Denúncia auxilia no combate ao coronavírus

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 10:55 horas

Rio de Janeiro – O Disque Denúncia é um dos canais que está sendo utilizado pela população para informar sobre descumprimento das medidas de controle do coronavírus. As ligações podem ser feitas para o telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou através do aplicativo “Disque Denúncia RJ. A medida vem obtendo resultados positivos. O canal de denúncias já recebeu informações sobre pessoas suspeitas de estarem contaminadas com o vírus, frequentando o trabalho ou até mesmo aquelas que foram diagnosticadas, mas continuam nos postos de serviço.

Há ainda denúncias sobre o funcionamento de lojas e de shoppings abertos. As denúncias afirmam também que alguns eventos, reunindo um grande número de pessoas, não foram desmarcados, além de empresas, que mantém um grande número de funcionários, sem fazer rodízios, colégios, cursos e academias de ginástica.