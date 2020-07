Disque Denúncia de Angra dos Reis divulga fotos de suspeitos de envolvimento no assassinato de casal de enfermeiros

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 19:15 horas

Angra dos Reis – O Disque Denúncia de Angra divulgou nesta quinta-feira, dia 16, cartaz com recompensa de R$ 2 mil reais, para ajudar a 166ª DP (Angra dos Reis) com informações que possam esclarecer o crime e, também a localização e prisão de Gabriel Farias da Silva, o Biel, de 21 anos; João Victor Rota de Carvalho, VK, de 21 e Leonardo Oliveira da Conceição, o Leleco, de 27. Eles são os principais suspeitos no envolvimento da morte de um casal de enfermeiros, em Angra dos Reis. Por se encontrarem em local incerto e não sabido, eles são considerados foragidos da Justiça. A recompensa de 2 mil será dividida em partes iguais após a prisão dos foragidos.

O crime aconteceu em fevereiro de 2020. As vítimas — identificadas como Kênia Costa Pontes e Thiago dos Reis Maia — foram encontradas mortas dentro de casa, na Rua Oito, no bairro Camorim Grande. De acordo com a polícia, a motivação para o homicídio teria sido porque o casal se recusou a atender criminosos que estavam feridos. Os dois eram enfermeiros.

Os corpos foram encontrados pela polícia em cômodos separados da casa. O imóvel estava aberto e dentro da casa havia sinais de luta.

Segundo o Delegado Titular da 166ª DP, Drº Vilson de Almeida, encarregado do caso, nesta manhã, os agentes realizaram a Operação Arpão, para cumprir o mandado de prisão preventiva em nome de Valdecir Ferreira de Assis, vulgo “Pato Roco”. Ele teria cometido o crime junto com dois comparsas, cumprindo a ordem do chefe do tráfico de drogas da localidade, identificado como Leonardo Oliveira da Conceição, vulgo “Leleco”, de 28 anos. Os três estão foragidos.

– Conseguimos um mandado de prisão e hoje montamos a operação para prender Pato Roco, e conseguimos localizar o suspeito na casa dele – explicou o delegado.

Segundo investigações, Leleco estaria envolvido em uma tentativa de assalto a uma agência do Banco do Brasil, em novembro de 2019, que transformou o Centro de Angra dos Reis em um verdadeiro faroeste.

Ele também é investigado pelos disparos, que atingiram o Fórum de Angra dos Reis, que foi atingido por sete projéteis, vindo do Morro do Carioca, que fica em frente ao Fórum e Secretária de Segurança de Angra, no dia 16 de junho.

Em decisão exarada pela Justiça, em conformidade com pedido da Autoridade Policial da 166ª DP – Delegado Drª Vilson de Almeida, foi expedido mandado de prisão pela 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis, pelo crime homicídio qualificado, com pedido de prisão preventiva em desfavor dos três foragidos.

Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização de foragidos da Justiça, pode denunciar ao Disque Denúncia pelo telefone 0300-253-1177 , ou pelo aplicativo para celular – Disque Denúncia RJ. O Anonimato é garantido.

Todas as informações sobre o caso serão encaminhadas para 166ª DP, que está encarregada do caso.