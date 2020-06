Disque Denúncia de Angra pede informações sobre suspeito de disparar contra fórum

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 10:52 horas

Angra dos Reis – O Disque Denúncia de Angra (0300 253 1177), através do Portal dos Procurados, divulga nesta sexta-feira (19), cartaz com recompensa de R$ 2 mil reais, para ajudar a 166ª DP (Angra dos Reis) com informações que possam levar à prisão, Leonardo Oliveira da Conceição, o Leleco, de 28 anos. Por se encontrar em local não sabido, ele já é considerado foragido da Justiça.

Ligado a uma facção criminosa, ele é apontado pela polícia como gerente de pontos de venda de drogas nas localidades de Camorim Grande, Caixa D’Água e Fortaleza, em Angra dos Reis. Ele é considerado um dos mais violentos líderes desse grupo em liberdade na região.

De acordo com informações da polícia, Leleco está sendo investigado pelos disparos que atingiram o Fórum de Angra dos Reis na última terça-feira (16), vindos do Morro do Carioca, que fica em frente ao prédio do Fórum e da Secretaria de Segurança de Angra. Segundo investigações, estaria sendo apurada a sua participação também a uma tentativa de assalto em uma agência do Banco do Brasil, em novembro de 2019, que transformou o Centro de Angra dos Reis em um cenário típico de filmes de ação. Na ocasião, um PM foi baleado e um homem, que passava de carro tentando fugir dos tiros, capotou e morreu. Os criminosos conseguiram escapar pelo mar em uma embarcação que os esperava no cais. Os criminosos chegaram a explodir quatro caixas eletrônicos.

Também em 2019, após a deflagração da Operação TNT- FASE I perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Resende, denominada “Martelo de Thor” – destinada a apurar o envolvimento de criminosos desta região com organização voltada para o cometimento de roubos violentos, em especial com o emprego de explosivos, figurando como principais vítimas, instituições financeiras mantenedoras de caixas eletrônicos – foi investigada sua participação nesta quadrilha.

Leonardo Oliveira teria também dois indiciamentos por participação no roubo de uma carga na região de Angra, e também poderia estar ligado há vários homicídios investigados pela distrital, como a de um casal de enfermeiros, mortos em fevereiro deste ano, na região do Camorim Grande.

Contra Leonardo Oliveira da Conceição constam dois mandados de prisão, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Angra, mandado número 0004341-94.2020.8.19.0024, pelo crime de Violência Domestica Contra a Mulher (artigo 7º Lei 11340/06), e outro também pela 1ª VC, mandado numero: 0019406-32.2019.8.19.0003.01.0004-07, pelo crime de Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (Art. 35 – Lei 11.343/06) C/C Aumento de Pena Por Tráfico Ilícito de Drogas (Art. 40 – Lei 11.343/2006.

Quem tiver alguma informação sobre a localização de “Leleco” pode denunciar de forma anônima ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local), ou pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ” onde é possível enviar fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato. Todas as informações sobre ele serão encaminhadas à 166ª DP (Angra dos Reis).