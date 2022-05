Disque Denúncia divulga cartaz na busca de informações que levem ao paradeiro do assassino de menina

Matéria publicada em 3 de maio de 2022, 08:49 horas

Angra dos Reis – O Disque Denúncia Angra dos Reis lançou na segunda-feira (2), um cartaz com o número do telefone (0300-253 1177), para receber informações sobre o paradeiro do assassino da menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos. Ela morreu no final da noite de domingo (1),ao ser baleada, em Angra dos Reis.

A criança estava com os pais, participando de uma atividade de lazer, Rua João Gregorio Galino, na localidade conhecida como Volta Fria, no Centro da cidade, quando foi atingida bala perdida.

O delegado titular da 166ª FP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, registrou a morte da criança, como homicídio. O policial disse que a criança foi atingida com o tiro no pescoço.

Vilson disse que as informações preliminares apontam para tiros provocados por traficantes da localidade do Morro da Glória I e que por fatalidade atingiu Karine.

Informações sobre o paradeiro do criminoso também poderão ser fornecidas, por meio do whatsaap da 166 DP: (24) 99935-1747. O sigilo da informação é garantido.